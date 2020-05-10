Настоятель храма мужского монастыря в Верхотурье заразился коронавирусом

У настоятеля храма мужского монастыря в Верхотурье подтвердился Covid-19. Священника госпитализировали с коронаврисусом, а церковь закрыли на карантин. Информацию подтвердили в оперштабе.

- По предписанию Роспотребнадзора введены карантинные меры в двух монастырях на территории городского округа Верхотурский из-за фиксации случая заболевания COVID-19. Проводятся все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия: установка контактов и их изоляция, постконтактное тестирование, дезинфекция, - рассказали в оперштабе Свердловской области.

В Епархии ситуации пока не комментируют. Зато Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже написал об этом у себя в Instagram. По словам главы региона, священник контактировал с сотней людей. Все они, как контактные, находятся также под наблюдением врачей.

- Как только было зафиксировано заболевание, Роспотребнадзором монастыри были ограждены от посещений извне, в соответствии со всеми протоколами отрабатывается круг контактных лиц, над ними устанавливают меднаблюдение – это порядка 120 человек,- сообщил Куйвашев.

Также глава региона отметил, что с каждым подобным случаем тщательно разбираются санитарные врачи.