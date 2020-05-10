2020-05-10T16:29:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Настоятель храма мужского монастыря в Верхотурье заразился коронавирусом

В срочном порядке закрыли два монастыря на карантин: женский и мужской. Проверяют контактирующих со священником людей
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Два монастыря в Верхотурье закрыли на карантин.Два монастыря в Верхотурье закрыли на карантин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

У настоятеля храма мужского монастыря в Верхотурье подтвердился Covid-19. Священника госпитализировали с коронаврисусом, а церковь закрыли на карантин. Информацию подтвердили в оперштабе.

- По предписанию Роспотребнадзора введены карантинные меры в двух монастырях на территории городского округа Верхотурский из-за фиксации случая заболевания COVID-19. Проводятся все необходимые в таких случаях противоэпидемические мероприятия: установка контактов и их изоляция, постконтактное тестирование, дезинфекция, - рассказали в оперштабе Свердловской области.

В Епархии ситуации пока не комментируют. Зато Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже написал об этом у себя в Instagram. По словам главы региона, священник контактировал с сотней людей. Все они, как контактные, находятся также под наблюдением врачей.

- Как только было зафиксировано заболевание, Роспотребнадзором монастыри были ограждены от посещений извне, в соответствии со всеми протоколами отрабатывается круг контактных лиц, над ними устанавливают меднаблюдение – это порядка 120 человек,- сообщил Куйвашев.

Также глава региона отметил, что с каждым подобным случаем тщательно разбираются санитарные врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Батюшка каждый год болел пневмонией, а к аппарату ИВЛ его не подключали»: 91-летний отец Василий с Полесья перенес коронавирус и выздоровел
Сейчас батюшка дома, где о нем заботятся родные. Как он заболел, неизвестно - к нему всегда шло много людей, он всех поддерживал и за всех молился
Дарья Асламова: Дочь-врач рассказала, что подключенные к ИВЛ пишут записки с просьбами дать им умереть спокойно
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - устроилась простой медсестрой в реанимацию, где спасают заразившихся страшным заболеванием
Новости 24
В Екатеринбурге оштрафовали свердловчан, которые шли на парад в День Победы
Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области введут перчаточный режим
Губернатор Свердловской области подписал указ о продлении режима самоизоляции
«Бессмертный полк» прошел в небе над Екатеринбургом
Спасатели обработали от коронавируса автовокзал и железнодорожные станции в Екатеринбурге
Как отгремел праздничный салют в Екатеринбурге 9 мая
В Асбесте из-за взрыва газа сгорели пять гаражей и пострадал мужчина
Как в Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк-2020»
В Березовском у пациента горбольницы обнаружили коронавирус
Зачем на Урал привозят людей из других стран: отвечает Евгений Куйвашев
Праздничный маршрут: по центру Екатеринбурга проехал «Трамвай Победы»
Солнце за облаками: прогноз погоды в Екатеринбурге на 10 и 11 мая
Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката