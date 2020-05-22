2020-05-22T10:30:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге отложили открытие центра «Эрмитаж-Урал»

Техническую сдачу объекта хотели провести еще 20 мая
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Атамстройкомплекса"Фото: пресс-служба "Атамстройкомплекса"
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Из-за пандемии коронавируса срок открытия центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге сорвались. Изначально планировалось провести техническую сдачу 20 мая, а уже торжественное открытие провести осенью. Однако теперь предполагается, что его откроют позже.

- Сначала будет также технически сдано здание, специалисты проведут его презентацию. Но как учреждение культуры центр заработает позже, - объяснила во время брифинга с журналистами министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. - Есть задержки и накладки, но, в целом, мы идем, чуть отставая от графика.

Напомним, на первом и втором этажах основного здания разместятся выставочные залы. На первом этаже пристроя оборудуют кассы, помещение охраны, уборные. На втором и третьем этажах появится рекреационное пространство и буфет. Площадь будущего здания составила 3 844,4 «квадрата».

А вот музей Юрия Левитана, который планируют разместить в Музее радио, откроется согласно графику - 2 октября, в день рождения легендарного диктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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