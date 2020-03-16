2020-03-16T11:48:58+03:00
Общество

Музей Левитана откроют в Екатеринбурге уже в октябре

Построят его за счет средств из областного бюджета
Мария Трапезникова
Поделиться:
Музей Левитана откроют в Екатеринбурге уже в октябреМузей Левитана откроют в Екатеринбурге уже в октябреФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Музейную комнату, посвященную Юрию Левитану, планируют открыть в Екатеринбурге уже в октябре этого года. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ регионального Минкульта.

- В новом музее будет представлена экспозиция, посвященная работе диктора СССР Юрия Левитана в тыловом Свердловске. Музейная экспозиция разместится в помещениях объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Е. И. Первушина», - сообщается в документе, подписанном Светланой Учайкиной. – Именно из этого здания Левитан вел свои репортажи в период с 1941 по 1943 годы.

Фото: Андрей Альшевских

Фото: Андрей Альшевских

Открытие музейной экспозиции запланировано на 2 октября этого года – как раз в день рождения легендарного диктора. Музей военных история Урала «Свердловск: говорит Москва» будет построен за счет средств из областной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге весной заменят трубы на восьми улицах
Использовали 700 килограммов взрывчатки: на реках Урала начали подрывать лед
В Екатеринбурге за 88,8 миллиардов построят два детских сада
Высокинский предложил отменить в Екатеринбурге все мероприятия больше тысячи человек
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
В Академическом за 45 миллионов закатают в асфальт улицу Мехренцева
Люди улыбались и играли друг с другом: Екатеринбург заставили шахматными досками
В марте к сверхскоростному интернету по оптике можно подключиться бесплатно
В Екатеринбурге экс-приставу запросили 11 лет колонии за взятку
400 домов уральского поселка подключили к газу
Музей Левитана откроют в Екатеринбурге уже в октябре
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И. Ленина»
На Урале директора УК оштрафовали за нерассмотрение обращений горожан
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из школы эвакуировали 385 детей
В Екатеринбурге все школы и детсады посадили на карантин