Музей Левитана откроют в Екатеринбурге уже в октябре

16 Март 2020 2020-03-16T11:48:58+03:00

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Музейную комнату, посвященную Юрию Левитану, планируют открыть в Екатеринбурге уже в октябре этого года. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ регионального Минкульта.

- В новом музее будет представлена экспозиция, посвященная работе диктора СССР Юрия Левитана в тыловом Свердловске. Музейная экспозиция разместится в помещениях объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом купца Е. И. Первушина», - сообщается в документе, подписанном Светланой Учайкиной. – Именно из этого здания Левитан вел свои репортажи в период с 1941 по 1943 годы.

Фото: Андрей Альшевских

Открытие музейной экспозиции запланировано на 2 октября этого года – как раз в день рождения легендарного диктора. Музей военных история Урала «Свердловск: говорит Москва» будет построен за счет средств из областной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU