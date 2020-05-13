Вышли на финальный этап: центр «Эрмитаж-Урал» планируют сдать на следующей неделе

13 Май 2020 2020-05-13T14:18:24+03:00

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Строительство центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге вышло на финальный этап. Рабочие уже полностью завершили отделочные и сантехнические работы, а также работы по благоустройству территории. Сейчас на объекте монтируют оборудование дымоудаления и пожаротушения.

Фото: Атомстройкомплекс

- Это оборудование в связи с закрытием границ из-за коронавируса мы получили позже. Между тем, компания «Атомстройкомплекс» приложила все усилия, чтобы контракции пришли на площадку как можно быстрее, - рассказал руководитель строительства Александр Антипин. – Поставка оборудования сейчас осуществлена в полном объеме. После монтажа мы обязательно проверим все оборудование и, можно сказать, объект будет готов.

Ожидается, что уже на следующей неделе пройдет техническая сдача объекта. Напомним, что реконструкция и строительство центра велось больше года – с января 2019 года. Площадь будущего здания составил 3 844,4 «квадрата».

ИСТОЧНИК KP.RU