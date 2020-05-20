Когда Екатеринбург ждет вторая волна коронавирусной безработицы: отвечает эксперт

20 Май 2020 2020-05-20T16:40:51+03:00

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Ситуация с безработицей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году аховая: если на начало года на Среднем Урале официально числилось 22 017 безработных, то сегодня их число выросло до 54 569 человек. Соответственно, уровень безработицы подскочил с 1,03% до 2,57%.

И это не предел: в начале апреля сотрудников начали увольнять предприятия Екатеринбурга и Свердловской области, у которых не было запаса прочности.

- Каждый четвертый [предприниматель] уже уволил часть сотрудников, и планирует сокращать численность коллектива. 6% предпринимателей планируют уволить всех, то есть закрыть предприятие, аккумулировать деньги, и смотреть после этой истории, что делать с бизнесом: возобновлять или нет, - рассказывает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

оформить документы на субсидию можно через интернет, а потом принести оригиналы в Центр занятостиФото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению заместителя директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой, по прогнозам безработица в регионе продолжит расти до июля, пока не уляжется ситуация с распространением коронавируса.

В свою очередь, Андрей Беседин считает, что именно в июле начнется вторая волна увольнений на предприятиях. По его мнению, до середины майских праздников многие бизнесмены надеялись на помощь государства. Но потом поняли, что ее не будет. Поэтому сейчас они ищут способы оптимизировать производство. И здесь, основной вариант – увольнение сотрудников, без которых компания может обойтись.

Если раньше на таких сотрудников не обращали особого внимания, то сейчас они стали «лишними людьми», на которых можно сэкономить. Так как по закону уведомить сотрудника об увольнении нужно за два месяца, и это делают сейчас, то в июле они останутся без работы, после чего отправятся в Центры занятости.

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ИСТОЧНИК KP.RU