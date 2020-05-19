2020-05-19T11:33:40+03:00
Экономика

Уральская чиновница сравнила «коронавирусную безработицу» с кризисом 2010 года

Число безработных в Свердловской области продолжит расти
Лев ИСТОМИН
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Уральцы "штурмуют" Центры занятостиУральцы "штурмуют" Центры занятостиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области из-за режима самоизоляции продолжает семимильными шагами расти официальное число безработных граждан. Ситуация, по словам экспертов, не изменится до середины лета 2020 года.

По словам заместителя директора Департамента по труду и занятости Свердловской области Наталии Бордюговой, на начало года число официально зарегистрированных безработных в регионе составляло 1,03%, а на 19 мая уже 2,57%. Это ниже уровня кризисного 2010 года, когда в регионе этот показатель достиг отметки в 3,96%. Однако, по словам чиновницы, ситуация продолжит ухудшаться.

- На сегодняшний день к нам обратилось 87 564 человека. И это не предел. Предприятия либо уходят в неполную занятость по причине коронавируса, кто-то готовится высвободить численность штата. Мы полагаем, что месяц – полтора мы будем идти семимильными шагами, количество безработных будет расти. Затишье будет в середине лета, - рассказывает Наталия Бордюгова. – Если сравнивать с кризисом 2010 года, природа нынешнего кризиса смешанная: пандемия плюс экономические последствия. И уровень безработицы может быть выше.

Поэтому в регионе вводятся меры государственной поддержки предприятий, которые принимают выпускников вузов на постоянное место работы, принимают специалистов с других предприятий. Им оказывается финансовая помощь на выплату зарплат.

Сегодня в Свердловской области выделены 45 миллионов рублей на меры поддержки, это дополнительно к 86 миллионам, которые выделены Уралу из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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