2020-05-20T13:37:52+03:00
Общество

Деревья, высаженные активистами в парке УрГУПС в Екатеринбурге, не станут уничтожать

Однако если вдруг на площадке начнут строить бассейн, то их все-таки придется пересадить в другое место
Мария Трапезникова
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Фото: Константин КиселевФото: Константин Киселев
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Сегодня днем в парк около УрГУПС нагрянул экологический совет администрации Екатеринбурга. Эксперты изучили все деревья, которые не так давно экоактивисты высадили на месте, где ранее планировали строить студенческий бассейн. Кстати, сразу после этого администрация вуза обратилась в прокуратуру и потребовала проверить активистов на экстремизм.

Экологический совет во время выезда решил, что все высаженные деревья будут выкопаны и пересажены в другое место – но только если на площадке начнут строить бассейн. Ухаживать за саженцами придется самим активистам, поскольку у вуза нет на это средств.

- Студенты и сотрудники университета убирают эту территорию и высаживают здесь деревья. Все они содержатся в очень хорошем состоянии. Рядом площадки с коммуникациями, они питают жилой район, поэтому как место строительства бассейна его нельзя рассматривать, - заявила председатель экологического совета Ольга Старцева. – Мы пообщались с руководством вуза, они показали нам все документы. Пока есть только проект фасада бассейна, он не привязан к конкретной территории, поэтому пока что саженцы останутся здесь.

Напомним, в середине апреля активисты выступили с жалобами о том, что администрация вуза незаконно вырубила деревья, чтобы расчистить площадку под строительство учебного бассейна. В ведомстве с этим согласились, отметив, что рубка проводилась без согласования с администрацией Екатеринбурга и Росимуществом, и потребовали высадить новые. Кстати, тогда же в вузе заявили, что сотрудники проводили лишь санитарную вырубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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