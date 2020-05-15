2020-05-15T07:31:44+03:00
Общество

«Пытаются хайпануть»: уральский актер Светлаков жестко ответил блогерам на фейки о себе

Заявление комик опубликовал на своей странице в Instagram
Мария Трапезникова
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Сергей Светлаков ответил на фейки о себеСергей Светлаков ответил на фейки о себеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В начале мая в соцсетях стали появляться сообщения о том, что ряд известных в России людей стали выступать против выплат денег населению, которое вынуждено не работать из-за пандемии коронавируса. В «подборку» попал и уральский комик и актер Сергей Светлаков.

«Сергей рассказал, что, если будут выплаты со стороны государства населению, то государству от этого лучше никаким образом не станет и не будет, а народ просто будет тратить деньги на ветер» - пишут в соцсетях.

Сам Светлаков отреагировал на такие новости о себе очень резко, заявив, что все распространяемое – фейки.

- В некоторых пабликах размещают информацию, что я против выплат денег населению! Я в ярости! Так просто об этом пишут, как просто может такое придумать и распространять! Ни одного комментария от меня на эту тему не было. И это вообще никогда не было моей позицией! – Написал актер на своей странице в Instagram. – Тем людям, которые в наше обнажающее нерв время пытаются хайпануть фейками – позор! Думаю, это заказ.

Выплаты медработникам, людям, которые вынуждены работать во время пандемии коронавируса, а также малому и среднему бизнесу были назначены Президентом РФ Владимиром Путиным. Мы не так давно рассказывали, какого размера в Свердловской области составят новые выплаты соцработникам и семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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