Выплата соцработникам в Екатеринбурге и Свердловской области из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

11 Май 2020 2020-05-11T19:40:01+03:00

Рассказываем, сколько выплатят денег соцработникам в Екатеринбурге и Свердловской области

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Правительством России принято решение о введении дополнительных выплат для соцработников. Об этом в ходе прямого обращения заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что выплаты будут произведены, в том числе и за апрель.

- Cчитаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля, — сказал российский лидер.

Для врачей из муниципальных учреждений выплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а при работе с пациентами с коронавирусом — 60 тысяч.

Соцработники и педагогические работники, медицинский и административный персонал получат по 25 тысяч рублей. При работе с инфицированными – по 35 тысяч рублей.

Выплата для младшего персонала составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно, для техперсонала — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что дополнительные меры поддержки коснуться и семей с детьми.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1952 случая заражения COVID-19. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное.

Стоит отметить, что в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первым погибшим стал 54-летний житель Красноуфимска, мужчина заболел после возвращения из Москвы. Известно, что он также заразил врача местной больницы.

Кроме этого накануне стало известно о семье из Ирбита, которая заразилась от сына, приехавшего из Екатеринбурга в гости к родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU