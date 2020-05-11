2020-05-11T19:40:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Единоразовые выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Рассказываем, как получить единоразовые выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Заявки на выплаты можно подать через ГосуслугиЗаявки на выплаты можно подать через ГосуслугиФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Правительством России принято решение о расширении мер поддержки граждан и бизнеса. Об этом во время прямого обращения заявил президент Владимир Путин.

В их число вошли такие решения как:

Увеличение в два раза минимального пособия по уходу за ребенком - с 3 375 рублей до 6 751 рублей.

Семьи, не имеющие право на материнский капитал, получат по 5 тысяч рублей в апреле-июне на каждого ребенка до 3 лет. Также с 1 июня 2020 года все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно единовременно получат по 10 тысяч рублей.

- Никаких справок не нужно, подать заявление можно будет уже с 12 мая дистанционно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда, - подчеркивают в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1952 случая заражения COVID-19. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное.

Стоит отметить, что в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первым погибшим стал 54-летний житель Красноуфимска, мужчина заболел после возвращения из Москвы. Известно, что он также заразил врача местной больницы.

Кроме этого накануне стало известно о семье из Ирбита, которая заразилась от сына, приехавшего из Екатеринбурга в гости к родителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У медработника нашли COVID-19: старейший роддом Среднего Урала закрыли на карантин (подробнее)

«Мне стоять больно, а врачи указали на дверь»: в Екатеринбурге рожениц отправили из роддома домой из-за пациентки с подозрением на COVID-19 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается
Тест на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге 2020: где сдать, сколько стоит
Выплата соцработникам в Екатеринбурге и Свердловской области из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
Единоразовые выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Парки и скверы Екатеринбурга откроют только после разрешения Роспотребнадзора
Сломался в самый неудачный момент: под Екатеринбургом поезд протаранил застрявший на рельсах трактор
На Урал идет аномальная жара: прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 13 мая 2020 года
Екатеринбуржцам напомнили, как правильно убирать квартиру и не отравиться хлором
Почему в Свердловской области врачам выплатили по 25 тысяч вместо 80: отвечает губернатор Куйвашев
На Среднем Урале оштрафовали 880 человек, которые шли на парад в День Победы
Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области введут перчаточный режим
Губернатор Свердловской области подписал указ о продлении режима самоизоляции
«Бессмертный полк» прошел в небе над Екатеринбургом
Спасатели обработали от коронавируса автовокзал и железнодорожные станции в Екатеринбурге
Как отгремел праздничный салют в Екатеринбурге 9 мая
В Асбесте из-за взрыва газа сгорели пять гаражей и пострадал мужчина
Как в Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк-2020»
В Березовском у пациента горбольницы обнаружили коронавирус
Зачем на Урал привозят людей из других стран: отвечает Евгений Куйвашев
Праздничный маршрут: по центру Екатеринбурга проехал «Трамвай Победы»
Солнце за облаками: прогноз погоды в Екатеринбурге на 10 и 11 мая
Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката