Единоразовые выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

11 Май 2020 2020-05-11T19:40:44+03:00

Заявки на выплаты можно подать через Госуслуги Фото: Иван МАКЕЕВ

Рассказываем, как получить единоразовые выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году

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Правительством России принято решение о расширении мер поддержки граждан и бизнеса. Об этом во время прямого обращения заявил президент Владимир Путин.

В их число вошли такие решения как:

Увеличение в два раза минимального пособия по уходу за ребенком - с 3 375 рублей до 6 751 рублей.

Семьи, не имеющие право на материнский капитал, получат по 5 тысяч рублей в апреле-июне на каждого ребенка до 3 лет. Также с 1 июня 2020 года все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно единовременно получат по 10 тысяч рублей.

- Никаких справок не нужно, подать заявление можно будет уже с 12 мая дистанционно на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда, - подчеркивают в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 1952 случая заражения COVID-19. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное.

Стоит отметить, что в регионе зафиксировано три смерти от коронавируса. Первым погибшим стал 54-летний житель Красноуфимска, мужчина заболел после возвращения из Москвы. Известно, что он также заразил врача местной больницы.

Кроме этого накануне стало известно о семье из Ирбита, которая заразилась от сына, приехавшего из Екатеринбурга в гости к родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU