С начала февраля медики проверили на коронавирс 156 тысяч свердловчан
По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 14 мая, за минувшие сутки в Свердловской области были проведено 5 956 исследований проб на коронавирус. Их брали только у тех, у кого были для этого показатели.
- Медики за сутки обследования 5 621 человек. А всего же, с начала февраля, общее количество проведенных в регионе исследований составляет 170 891, - рассказали в оперштабе. – За это время было обследовано 156 694 человека.
Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 362 зараженных. В регионе – четыре смерти. Однако есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 574 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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