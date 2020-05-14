2020-05-14T11:21:09+03:00
Общество

Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 40 человек

В регионе – 574 выздоровевших
Мария Трапезникова
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Медики вылечили еще 40 человекМедики вылечили еще 40 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки свердловские медики выписали еще 40 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Поэтому теперь в регионе 574 выздоровевших пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 64 заболевших. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Артемовского, Арамильского ГО, Березовского, Богдановича, Верхотурья, Камышлова, Красноуральска, Новоуральска, Полевского, Североуральска, Невьянска, Сысертского и Талицкого ГО. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали двое рабочих из Мурманска, которые сейчас находится в обсервации в Камышлове.

Таким образом, общее число зараженных – 2 362 человека. Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49-ти – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Сегодня стало известно, что в регионе погиб еще один человек от коронавируса. Речь идет о пожилом пациенте, которого госпитализировали в связи с осложнениями хронических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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