«Будем биться за каждого»: трогательное обращение водителя скорой, согласившегося работать с коронавирусом
С 15 мая еще одна подстанция скорой помощи Екатеринбурга начнет работу с больными коронавирусом. Об этом в Instagram рассказал водитель скорой Аркадий Иванов.
Водитель скорой - о том, почему согласился работать с COVID-19.Олег ГАЛИМОВ
- С пятницы наша подстанция начнет работать с теми, у кого подтвердился COVID-19. – рассказывает водитель Иванов. - Так что будем биться за каждого и помогать тем, кто столкнулся с этой заразой. Пожелайте нам удачи, а вам желаю здоровья.
В горздраве подтвердили информацию. Решение о перепрофилировании подстанции стало следствием высокой нагрузки на скорую помощь.
- Действительно, с 15 мая бригады 6-й подстанции будут госпитализировать пациентов будут госпитализировать пациентов с подтвержденным диагнозом. Это будет третья подстанция, специализирующаяся на доставке пациентов с COVID-10 в медицинские учреждения города, - рассказали «КП» в пресс-службе горздрава.
О том, как Свердловская область будет выходить из режима самоизоляции с 19 мая, вы можете прочитать здесь.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего в регионе зафиксировано 2298 случаев коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.
Обследовано всего 151 073 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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