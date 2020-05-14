2020-05-14T10:30:46+03:00
Коронавирус Covid-19

«Будем биться за каждого»: трогательное обращение водителя скорой, согласившегося работать с коронавирусом

С 22 мая подстанция № 6 будет работать с заболевшими COVID-19, такое решение было принято горздравом в связи с высокой нагрузкой на скорую помощь
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 13 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5370 исследований проб на коронавирусПо данным на 13 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5370 исследований проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 15 мая еще одна подстанция скорой помощи Екатеринбурга начнет работу с больными коронавирусом. Об этом в Instagram рассказал водитель скорой Аркадий Иванов.

Водитель скорой - о том, почему согласился работать с COVID-19.Олег ГАЛИМОВ

- С пятницы наша подстанция начнет работать с теми, у кого подтвердился COVID-19. – рассказывает водитель Иванов. - Так что будем биться за каждого и помогать тем, кто столкнулся с этой заразой. Пожелайте нам удачи, а вам желаю здоровья.

В горздраве подтвердили информацию. Решение о перепрофилировании подстанции стало следствием высокой нагрузки на скорую помощь.

- Действительно, с 15 мая бригады 6-й подстанции будут госпитализировать пациентов будут госпитализировать пациентов с подтвержденным диагнозом. Это будет третья подстанция, специализирующаяся на доставке пациентов с COVID-10 в медицинские учреждения города, - рассказали «КП» в пресс-службе горздрава.

О том, как Свердловская область будет выходить из режима самоизоляции с 19 мая, вы можете прочитать здесь.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зафиксировано 2298 случаев коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.

Обследовано всего 151 073 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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