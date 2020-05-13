2020-05-13T07:21:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге у 76 детей нашли коронавирус

На сегодняшний день в регионе больше двух тысяч зараженных
Мария Трапезникова
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За все время коронавирусом заболели 76 детейЗа все время коронавирусом заболели 76 детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 163 случая заражения коронавирусом. Сейчас под наблюдением медиков находятся 1 674 пациента. Среди них – 76 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что до 18 мая в городе и области введен режим самоизоляции. После этого, по решению губернатора Евгения Куйвашева, его начнут поэтапно отменять: первыми, предполагается, откроют парки и скверы для индивидуальных занятий спортом. Одними из основных критериев для принятия решения являются уровень распространения COVID-19 и готовность медицины в каждом конкретном районе области.

Кроме того, до 18 мая действует и масочный режим. И если раньше он распространялся только на те районы, в которых было больше всего зараженных, то теперь – повсеместно. Что это значит? Что отныне в общественном транспорте и любом закрытом помещении следует находиться в маске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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