Губернатор рассказал, когда в Свердловской области начнется смена в детских лагерях

12 Май 2020 2020-05-12T17:41:38+03:00

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Из-за пандемии коронавируса детская оздоровительная кампания в Свердловской области оказалась сдвинута: городские и загородные лагеря должны начать работу с 10 июня. Именно на этот день намечен старт первой смены. Этот срок будет соблюден, если в регионе не произойдет ухудшения ситуации с коронавирусом.

По словам губернатора, при решении руководство региона будет опираться именно на безопасность детей, которая в приоритете.

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- За лето дети должны набраться здоровья, а не растерять его. Поэтому, принимая решение о начале 1 смены оздоровительной кампании, будем опираться на рекомендации санитарных врачей, - подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отметим, что с 18 мая в Екатеринбурге и Свердловской области начнут поэтапное снятие ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Во вторник, 12 мая, руководство региона обсудило конкретные меры по возвращению к привычной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU