2020-05-12T15:09:14+03:00
Происшествия

Уралец, обвиняемый в убийстве гражданской жены у здания суда, останется в СИЗО до середины августа

Погибшая Полина Драница шла на суд, где рассматривалось дело о домашнем насилии
Евгений СТОЯНОВ
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Вячеслав Попов останется в СИЗО до 17 августа. Фото: скриншот видео Ленинского районного судаВячеслав Попов останется в СИЗО до 17 августа. Фото: скриншот видео Ленинского районного суда
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В Екатеринбурге продлили арест уральцу Вячеславу Попову, которого обвиняют в убийстве гражданской жены, а также в покушении на убийство судебного пристава.

Кровавая драма, из-за которой Попов оказался в СИЗО, разыгралась 18 марта возле здания мирового суда в Первоуральске. Около 09:00 часов утра в суд забежала женщина в окровавленной одежде с криками «Помогите!» Следом за ней в суд ворвался мужчина с ножом. От разъяренного молодого человека женщину попытался защитить судебный пристав. Он закрыл женщину своим телом, получив несколько ударов ножом по рукам. К счастью, силовик был в бронежилете, что спасло его от ударов по корпусу.

Мама троих детей 27-летняя Полина Драница шла на суд, где рассматривалось дело о домашнем насилии. Обвиняемым по делу о «Побоях» шел ее гражданский супруг 37-летний Вячеслав Попов. Как считает следствие, он и расправился с женщиной. Вячеслава Попова задержали тем же днем, в квартире у его матери.

Ленинский районный суд продлил для Попова срок содержания в СИЗО до 17 августа включительно.

- Органами предварительного следствия Попов обвиняется в том, что 18 марта, вооружившись ножом, напал на свою сожительницу рядом с судебным участком №8 города Первоуральска. Ранив спутницу ножом, мужчина не остановился и проследовал за жертвой в здание участков мировых судей. Судебный пристав в помещении участка пытался предотвратить преступление, но также получил ножевые ранения. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи, - напомнили обстоятельства уголовного дела в пресс-службе свердловского областного суда.

Из-за большого резонанса, вызванного этим преступлением, уголовное дело передали первому отделу по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Поэтому суды по мере пресечения для Вячеслава Попова проходят в Екатеринбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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