«Задержали в подъезде, когда шел к маме»: в Первоуральске поймали мужчину, зарезавшего жену у здания суда

Полиции по горячим следам удалось задержать Вячеслава Попова, подозреваемого в убийстве гражданской жены в Первоуральске. Напомним, все произошло утром 18 марта. Женщина шла в суд по делу о побоях. Судить должны были ее гражданского мужа Вячеслава Попова, который периодически распускал руки и бил женщину. Когда она уже подходила к суду, на нее напал Попов и начал бить ножом. Пострадавшей удалось добежать до здания суда и попросить пристава о помощи. Тот закрыл ее собственным телом. К счастью, пристав был в бронежилете, что спасло ему жизнь. Правда, нападавший все-таки нанес приставу удары ножом по рукам.

После инцидента следователи СК завели два уголовных дела – об убийстве и покушении на убийство двух человек (как оказалось заступиться за женщину пытался еще один посетитель).

- Фигурант установлен и задержан «по горячим следам». В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Вот как эту ситуацию прокомментировал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых:

- Подозреваемого в убийстве жительницы Первоуральска в 13.30 часов по местному времени задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из территориального ОВД. Злоумышленника взяли в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы нашим коллегам в региональный СКР, - отметил Горелых.