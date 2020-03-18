2020-03-18T12:14:39+03:00
Происшествия

«Пристав закрывал женщину своим телом»: на Урале муж убил жену, которая шла на заседание в суд

Мужчину (на фото) объявили в Федеральный розыск [видео]
Евгений Стоянов
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Мужчину объявили в Федеральный розыск. Фото: соцсетиМужчину объявили в Федеральный розыск. Фото: соцсети
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В свердловском городе Первоуральск 18 марта возле здания Гражданского суда разыгралась кровавая драма. Женщина шла на заседание по побоям, когда на нее с ножом напал ее же гражданский муж. Несчастная забежала в суд, с криками о помощи. Тогда же ее попытался закрыть от разъяренного супруга судебный пристав.

- Нападавший – гражданский муж погибшей женщины. Он периодически избивал сожительницу, в итоге она обратилась в полицию. На него завели административное производство по статье 6.1.1 КОАП РФ «Побои». Сегодня в суде как раз должно было состояться заседание по этому делу. Женщина шла на этот процесс, в этот момент на улице на нее и напал сожитель, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. - Она забежала к КПП и прокричала приставу: помогите. Следом за ней в здание суда забежал мужчина с ножом. Пристав закрыл женщину собственным телом. Он был в бронежилете, поэтому нападавший начал наносить ему удары в руки. Но пристав сумел оказать мужчине активное сопротивление. Поняв, что ему его не одолеть нападавший убежал, - рассказывает наш собеседник.

Женщину увезли в больницу. От многочисленных ножевых травм она скончалась. У нее осталось трое детей.

Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины в Первоуральске, попал на видео.Видео: паблик "Инцидент Первоуральск"

- Нападавший скрылся и был объявлен в розыск, - добавили в пресс-службе в Федеральной службе судебных приставов по Свердловской олбасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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