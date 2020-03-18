«Она боялась выйти из дома»: стала известна причина, по которой гражданский супруг зарезал жену в зале суда

Кровавая драма, которая разыгралась сегодня возле здания Гражданского суда в Первоуральске, получила продолжение. Около 10:00 часов утра в суд забежала женщина с криками: «Помогите». Вся ее одежда была в крови. Следом за ней в суд ворвался мужчина с ножом. От разъяренного молодого человека женщину попытался защитить судебный пристав. Он закрыл ее своим телом и в итоге получил несколкьо ударов ножом по рукам.

ПОМОГ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, КОТОРЫЙ ЛОВИЛ ЛОШАГИНА

Нападавший скрылся. А женщину увезли на «скорой». Жительницу Первоуральска 27-летнюю Полину Драницу врачам спасти не удалось.

Тем временем, по камерам видеонаблюдения оперативникам удалось установить нападавшего. Им оказался гражданский супргуг Полины - 37-летний Вячеслав Попов. Его объявили в Федеральный розыск. А спустя пару часов задержали в квартире у его матери.

- Операция по задержанию подозреваемого действительно проводилась сыщиками уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области при непосредственном участии ветерана МВД и легендарного оперуполномоченного Павла Прокопчика, - рассказывает пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Того самого, который несколько лет тому назад работал по раскрытию нашумевшего убийства супруги фотографа Лошагина. Павел Михайлович Прокопчик проживает неподалеку от дома матери Вячеслава Попова. Узнав о ЧП в родном городе, он подключился к розыску и оказал своим действующим коллегам весомую помощь в задержании.

По данным «КП» Прокопчик работает начальником службы безопасности Первоуральского завода «ПМТЗ»

Полина была не обделена мужским вниманием. Справа - первый муж Полины. Фото: Vk.com

УБИЛ ИЗ РЕВНОСТИ

Почему Прокопчик так быстро вышел на след Попова? Дело в том, что в родном Первоуральске Вячеслав был давно известен. Его знали под кличкой "Матрос". В 2008 году он был судим по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

- Полина встречалась с ним примерно года два. А последнее время он часто стал поднимать на нее руку, -расказывает подруга погибшей. - Не бил только тогда, когда она забеременела третьим ребенком. Это был из общий малыш. Дошло до того, что Полина боялась выйти из дома. Он ее ревновал страшно и постоянно караулил. Полина перед судом встречалась с моим знакомым они обедали вместе, она еще говорит: я боюсь идти на суд, и тут такое... Она же как чувствовала.

У Полины осталось трое детей, младшей дочке около полугода. Фото: vk.com

То что Вячеслав ревновал подругу подтвердили и в полиции. Поначалу, он не отвечал на вопросы оперативников, но позднее во всем признался.

- Он рассказал, что причиной жестокой расправы с сожительницей стала ревность. Он ее заподозрил в измене. Более того, произнес фразу, что с предателями только так якобы и поступают. Насколько его сведения о супруге соответствуют действительности, установят наши коллеги из регионального СУ СКР, куда представители МВД передали материалы по Попову и его самого, — подытожил Валерий Горелых.

У Полины осталось трое детей: старшему сыну 8 лет, средней девочке - 3 года, младшей полгодика (это общая дочка Полины и Вячеслава). При этом у Попова есть еще ребенок от первого брака.

Сейчас дело об убийстве Полины Драницы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел управления регионального СКР.