«Он был спортсменом»: что известно о «кухонном» боксере, который убил гражданскую жену, когда она шла в суд

18 марта возле здания Гражданского суда в Первоуральске разыгралась кровавая драма. Около 10:00 часов утра в суд забежала женщина в окровавленной одежде с криками «Помогите!» Следом за ней в суд ворвался мужчина с ножом. От разъяренного молодого человека женщину попытался защитить судебный пристав. Он закрыл ее своим телом и в итоге получил несколько ударов ножом по рукам.

Мама троих детей 27-летняя Полина Драница шла на суд, где рассматривалось дело о домашнем насилии. Обвиняемым по делу о «Побоях» шел ее гражданский супруг 37-летний Вячеслав Попов... Как потом выяснит полиция он же и расправился с женщиной.

Врачам не удалось спасти Полину. Вячеслава же задержали тем же днем в квартире у его матери.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В БАРЕ

В родном Первоуральске Вячеслав был давно известен. Его знали под кличкой «Матрос». В 2008 году он был судим по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

- Я познакомилась со Славой, когда ему было лет 27, - рассказывает его близкая подруга. - В молодости он был довольно перспективным спортсменом, занимался тайский боксом, крутился в компании ребят-спортсменов. Ну, знаете, которые «крышуют»… У нас в Первоуральске есть несколько баров. Случись какая драка, туда сразу вызывали Славу и его друзей. Они приезжали, решали конфликт, иногда с кулаками. Слава вообще сам достаточно конфликтный человек. Если что-то не по его воле, то все сразу получали в «бубен». Но и Полина, кстати, была такая же. Могла ударить, сказать резкое слово. Обиды не терпела. Бывало, сама нарывалась на драку.

По словам знакомых пары, Полина любила выпить и погулять. Фото: vk.com

По словам подруги Вячеслава, Полина любила выпить и погулять. А еще она была завсегдатаем тех заведений, в которых «работал» Вячеслав. В одном из них, кстати, они и познакомились около двух лет назад. И почти сразу же стали вместе жить.

- Слава был очень счастлив, когда Полина летом родила ему дочку. Прямо не мог нарадоваться, - продолжает подруга. - Вообще, он очень правильный: не пьет, не курит. Если у него есть женщина, то он никогда не пойдет налево. Не знаю, что между ними с Полиной произошло, но в какой-то момент у них начался разлад. Из-за чего, он никогда не говорил. Но я видела, что он очень переживал, даже начал курить...

То, что Вячеслав пристрастился к сигаретам, было не самое страшное. Подруги погибшей Полины рассказывают, что он часто поднимал на женщину руку.

УБИЛ ИЗ РЕВНОСТИ

- Полина встречалась с ним примерно года два. А последнее время он начал ее бить, - рассказывает подруга погибшей. - Не бил только тогда, когда она забеременела третьим ребенком. Это была их общая дочка. Дошло до того, что Полина боялась выйти из дома. Он ее ревновал страшно и постоянно караулил. Да и бил сильно… Она же вызывала полицию. Зря, что ли, на него уголовное дело завели по «Побоям»? Кстати, Полина перед судом встречалась с моим знакомым. Они обедали вместе. Она ему еще тогда сказала: «Я боюсь идти на суд». И тут такое... Она же как чувствовала.

То, что Вячеслав ревновал подругу, подтвердили и в полиции. Поначалу он не отвечал на вопросы оперативников, но позднее во всем признался.

- Он рассказал, что причиной жестокой расправы с сожительницей стала ревность. Он ее заподозрил в измене. Более того, произнес фразу, что с предателями только так якобы и поступают. Насколько его сведения о супруге соответствуют действительности, установят наши коллеги из регионального СУ СКР, куда представители МВД передали материалы по Попову и его самого, - подытожил Валерий Горелых.

У Полины осталось трое детей: старшему сыну 8 лет, средней девочке - 3 года, младшей полгодика (это общая дочка Полины и Вячеслава). При этом у Попова есть еще ребенок от первого брака.

Сейчас дело об убийстве Полины Драницы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел Управления регионального СКР. 20 марта в Ленинском районом суде Екатеринбурга Вячеславу Попову будут выбирать меру пресечения.

У Полины осталось трое детей, младшей дочке всего полгода. Фото: vk.com

СПРАВКА «КП»

Закон о декриминализации побоев вступил в силу в 2017 году. До этого «Побои» являлись уголовной статьей, за них грозило лишение свободы сроком до двух лет. Но с момента изменения в законодательстве их начали относить к административным проступкам. Сейчас за побои грозит только штраф в 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы. Но повторные случаи насилия уже считаются уголовным преступлением.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Других мужчин для таких женщин не существует

Наталья БУЛАТОВА, психолог:

- Находиться в таких отношениях женщины могут по совершенно разным причинам. В описанном случае, возможно, люди в какой-то степени дополняли друг друга. Очень часто женщина зацикливается на одном мужчине, потому что когда-то ей внушили мысль, что она не сможет прожить одна. Либо она видела такую модель отношений в детстве, например у своих родителей.

Бывает, что женщина принимает на себя роль некоего спасителя. Например, ее мужчина выпивает и начинает ее бить. Но женщина не уходит. Она уверена, что без нее мужчина пропадет, и она берет на себя роль мученицы и спасительницы. Без этого она не может, ей нужно эту роль обязательно на себе ощущать. Тогда она чувствует, что живет не зря.

Понять, к какому типу относится женщина, без личных консультаций нельзя. Силой достать женщину из таких отношений тоже невозможно. Иначе она просто потеряет в жизни какую-то опору. Нужен какой-то ресурс, с помощью которого женщина будет ощущать какую-то ценность. Например, она может почувствовать себя успешной в материнстве (кстати, наличие детей еще не говорит о том, что это реализовано) или в профессиональном плане. Если же мы силой достанем женщину из таких отношений, то она будет искать подобный вариант. Например, это будет не алкоголик (как в прошлых отношениях), а наркоман или игроман.

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