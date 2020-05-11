Почему в Свердловской области врачам выплатили по 25 тысяч вместо 80: отвечает губернатор Куйвашев

11 Май 2020 2020-05-11T08:34:05+03:00

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Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы жителей региона в своем Instagram. Одним из самых «неудобных» стало обращение врача из больницы Артемовского, по словам которого, ему и коллегам не выплатили обещанные 80 тысяч рублей.

- Я врач-рентгенолог Артемовской больницы. Вместо выплаты в размере 80 тысяч для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, мы получили лишь по 25 тыс. рублей. – возмущенно написал специалист в комментариях.

- За особые условия работы вам положена надбавка, - начал свой ответ губернатор. - Если я правильно понимаю из вопроса, дополнительные деньги Вы получили. До Артемовского и вашей больницы, насколько я помню, коронавирус добрался сравнительно недавно - в последние дни апреля. Вероятно, исходя из этого, и производился расчет, и Вы получили надбавку за последнюю «особую» неделю.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 10 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 4823 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 4593 человека.

Всего в регионе зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Отметим, что последние случаи COVID-19 были зафиксированы у 95 жителей Екатеринбурга, а также в Асбесте, Арамильском и Сысертском городских округах, Богдановиче, Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, Камышлове, Асбесте, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Реже и Красноуфимском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU