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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 11 мая 2020 года: перчаточный режим и заражение настоятеля храма

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 11 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
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В отношении жителей Екатеринбурга 9 мая составили 880 протоколовВ отношении жителей Екатеринбурга 9 мая составили 880 протоколовФото: Алексей БУЛАТОВ
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СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зафиксированы 139 новых случаев коронавируса.

Новые случаи заражения выявили у 95 жителей Екатеринбурга, а также в Асбесте, Арамильском и Сысертском городских округах, Богдановиче, Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, Камышлове, Асбесте, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Реже и Красноуфимском районе. Такие данные приводит оперативный штаб Свердловской области.

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Специалисты оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, еще 36 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

С начала пандемии коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 1844 случая COVID-19. За сутки домой из больниц Екатеринбурга выписали 26 человек, всего побороли болезнь 350 уральцев.

Помимо масочного на Среднем Урале могут ввести перчаточный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо масочного на Среднем Урале могут ввести перчаточный режимФото: Алексей БУЛАТОВ

ОЖИДАНИЕ ПЕРЧАТОЧНОГО РЕЖИМА И 880 ШТРАФНЫХ ПРОТОКОЛОВ

В Москве и нескольких регионах России в качестве дополнительной защитной меры введен перчаточный режим. Жители Екатеринбурга и Свердловской области беспокоятся, ждет ли такая меры Средний Урал.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, пока он не намерен вводить перчаточный режим в регионе. Однако, в случае необходимости такую меру могут ввести и тогда ношение перчаток станет для всех обязательным.

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Гуляние по Екатеринбургу в День Победы обернулось для многих жителей уральской столицы штрафами. С одной стороны в центре города проводили акции (шествие военной техники, «Трамвай Победы»), которые 99% жителей не могли увидеть из окон, поэтому отправились на улицу. С другой стороны, никто не отменял режим самоизоляции.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 9 мая в Екатеринбурге оштрафовали 880 человек. Именно такое количество протоколов было составлено в отношении гуляющих граждан.

120 человек из окружения настоятеля храма в Верхотурье находятся под наблюдением врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

120 человек из окружения настоятеля храма в Верхотурье находятся под наблюдением врачейФото: Алексей БУЛАТОВ

ДВА ВЕРХОТУРСКИХ МОНАСТЫРЯ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Коронавирус еще в апреле добрался до духовной столицы Урала – города Верхотурье. 10 мая стало известно, что COVID-19 диагностировали у настоятеля храма на территории одного из монастырей. После этого священнослужитель был госпитализирован, а в двух монастырях ввели карантин.

Проблема усложняется тем, что с настоятелем православного храма контактировали сотни прихожан со всей области . Ближний контактный круг из 120 человек уже отправили на двухнедельный карантин, за ними ведут наблюдение медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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