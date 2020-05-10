Когда введут перчаточный режим и как рассчитывается надбавка для медиков: отвечает губернатор Свердловской области

Сегодня, 10 мая, в Свердловской области 139 новых зараженных коронавирусом. Из-за теплых выходных на улицах Екатеринбурга и других районах региона стало больше людей. Показательно было и 9 мая, когда толпы людей гуляли по городу не соблюдая режим самоизоляции. За это сильно переживает губернатор Евгений Куйвашев, о чем он сообщил в своем Instagram, когда отвечал на вопросы граждан. Публикуем ответы главы региона.

- Вчера в центре Екатеринбурга было очень много людей, сотни человек на площади 1905 года! Все пришли отметить 9 мая, наплевав на ограничительные меры. Почему полиция никого не отправляла по домам?

- Мы настоятельно рекомендовали всем жителям и организациям воздержаться от проведения каких-либо мероприятий, способных спровоцировать скопление людей. При этом, думаю, что с учетом такой летней погоды, которая была вчера, людей на улицах города все-таки было значительно меньше, чем даже в обычный погожий день. Онлайн трансляции, проведение в новом формате традиционных акций позволили многим уральцам провести праздник дома и соблюсти режим самоизоляции. Штрафовать? Штрафуют. Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов.

- В Москве, помимо масочного, введён ещё и перчаточный режим. Нас тоже это ждёт? Заметил, что вы были в перчатках на мероприятиях в честь Дня Победы?

- Пока мы введение перчаточного режима как дополнительную меру профилактики, которая может быть закреплена указом об особом режиме, не прописывали. Хотя я считаю, что лишних мер не бывает, и если Вы возьмете за правило носить в общественных местах не только маску, но и перчатки, это позволит вам еще больше обезопасить себя. Будем смотреть по ситуации. Если это будет необходимо, пойдем и на ужесточение. Одной из мер при этом может стать обязательное ношение перчаток.

- Сколько больниц в Свердловской области сейчас закрыто на карантин из-за коронавируса? Я из Ревды, у нас печальные новости из нашей городской больницы. Остались ли ещё медучреждения, куда можно обратиться без риска заразиться коронавирусом?

- У нас сегодня нет ситуации, когда повсеместно больницы закрыты на карантин, хотя определенные коррективы в работу медучреждений ситуация с вирусом, конечно, вносит. Очаги или заносы в больницах иногда возникают, что объяснимо. Были у нас ограничения в Богдановичской ЦРБ, в Институте кардиологии, первой больнице Екатеринбурга. Сегодня локально изолировано одно из отделений Госпиталя ветеранов войн. К сожалению, карантинные меры санитарные врачи были вынуждены ввести и во взрослом стационаре Ревдинской больницы. Ранее ваша клиника была определена как медицинское учреждение для оказания помощи больным с тяжелыми формами ОРВИ, пневмониями СОVID-19. Поэтому и медики, работающие с новой инфекцией, проходили обязательное тестирование. Это и позволило своевременно выявить подозрение на вирус у двоих сотрудников больницы. Там проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, ситуацию мы контролируем. Это все, безусловно, создает определенные сложности для пациентов с другими заболеваниями, но медицинская помощь при этом оказывается в полном объеме. Продолжает работу в штатном режиме поликлиника. Плановые операции отменены, но экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям Ревды оказывают в Первоуральской городской больнице и в областной больнице №1 в Екатеринбурге.

- Я врач-рентгенолог Артемовской ЦРБ. Вместо выплаты в размере 80 тыс. рублей для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, мы получили по 25 тыс. рублей. Почему так?

- За особые условия работы вам положена надбавка. Если я правильно понимаю из вопроса, дополнительные деньги Вы получили. При этом наши врачи и медицинский персонал в разных муниципалитетах, в разных больницах имеют неодинаковую нагрузку, связанную с коронавирусом. У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время. До Артемовского и вашей больницы, насколько я помню, коронавирус добрался сравнительно недавно - в последние дни апреля. Вероятно, исходя из этого и производился расчет, и Вы получили надбавку за последнюю «особую» неделю.