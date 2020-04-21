21 Апр 2020 2020-04-21T18:32:50+03:00

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В Екатеринбург прилетел самолет с туристами, эвакуированными из Турции. Ранее они не могли вылететь на родину из-за пандемии коронавируса. Всего спецрейсом «Уральских авиалиний» в Кольцово доставили 69 россиян. Как рассказали в оперштабе по профилактике и распространению коронавирусной инфекции, среди прилетевших есть не только уральцы, но и жители соседних регионов - Челябинской, Тюменской и Курганской областей и Пермского края.

- Пассажиры не будут посещать терминалы аэропорта. При встрече реализуются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, - рассказали в оперштабе.

Эвакуированных туристов на две недели отправят в обсерватор. Напомним, в воскресенье в Екатеринбург из Таиланда прилетели 180 уральцев – жителей Свердловской и Челябинской областей. Всех их также отправили в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU