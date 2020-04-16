«Приглашали к девушке легкого поведения»: появилось видео допроса банды уралмашевцев с бейсбольными битами
Появилось видео допроса банды парней и девушки, обвиняемых в ограблении мужчин с бейсбольными битами.
Напомним, поздней ночью 13 апреля на Уралмаше и Эльмаше произошли два аналогичных грабежа. Они были совершены на улице Индустрии и Старых Большевиков.
После опроса пострадавших полицейским удалось восстановить картину произошедшего. Обе жертвы – мужчины 25 и 26 лет - в соцсети знакомились с одной и той же девушкой. После непродолжительной переписки симпатичная незнакомка приглашала их на свидание к своему дому. Затем появлялись пятеро парней и, угрожая битами, грабили пострадавших.
В одном случае ущерб составил 14 тысяч рублей, в другом – 104 тысячи.
Чтобы найти предполагаемых грабителей один из оперативников уголовного розыска вступил в переписку с девушкой. Та позвала его на свидание. Силовик пришел по указанному адресу вместе с коллегами. Появившиеся парни с битами оказали полицейским сопротивление. В итоге силовикам пришлось применить силу.
Задержанными оказались шесть человек. Двоим из парней оказалось 20 лет, третьему 19, еще двоим 17 и 16 лет. Девушке, которая вела переписку с любвеобильными жертвами нападений, 17.
Видео допроса парней, грабивших мужчин с бейсбольными битами на Уралмаше.Видео: УМВД по Екатеринбургу
На видео, предоставленным пресс-группой УМВД по Екатеринбургу, один из 20-летних обвиняемых рассказывает, как именно грабители заманивали своих жертв.
- Списывались под предлогом приехать на пару часов позаниматься сексом к девочке легкого поведения. Сделали девушке фейковый аккаунт, затем разместили пост в социальных сетях. На него начали писать, - рассказывает один из задержанных парней.
Единственная девушка в банде на кадрах допроса рассказывает, что переписку с пострадавшими вела именно она.
Другой парень на видео говорит, что раньше занимался кикбоксингом.
Все задержанные в ходе допроса извинились перед пострадавшими мужчинами.
Сейчас силовики предъявили молодым людям обвинение по статье грабеж с применением насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
ИСТОЧНИК KP.RU