2020-04-16T18:52:50+03:00
Происшествия

«Приглашали к девушке легкого поведения»: появилось видео допроса банды уралмашевцев с бейсбольными битами

Чтобы поймать грабителей один из полицейских сам начал переписываться с девушкой
Евгений Стоянов
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На видео молодые люди извинились перед своими жертвами. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуНа видео молодые люди извинились перед своими жертвами. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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Появилось видео допроса банды парней и девушки, обвиняемых в ограблении мужчин с бейсбольными битами.

Напомним, поздней ночью 13 апреля на Уралмаше и Эльмаше произошли два аналогичных грабежа. Они были совершены на улице Индустрии и Старых Большевиков.

После опроса пострадавших полицейским удалось восстановить картину произошедшего. Обе жертвы – мужчины 25 и 26 лет - в соцсети знакомились с одной и той же девушкой. После непродолжительной переписки симпатичная незнакомка приглашала их на свидание к своему дому. Затем появлялись пятеро парней и, угрожая битами, грабили пострадавших.

В одном случае ущерб составил 14 тысяч рублей, в другом – 104 тысячи.

Чтобы найти предполагаемых грабителей один из оперативников уголовного розыска вступил в переписку с девушкой. Та позвала его на свидание. Силовик пришел по указанному адресу вместе с коллегами. Появившиеся парни с битами оказали полицейским сопротивление. В итоге силовикам пришлось применить силу.

Задержанными оказались шесть человек. Двоим из парней оказалось 20 лет, третьему 19, еще двоим 17 и 16 лет. Девушке, которая вела переписку с любвеобильными жертвами нападений, 17.

Видео допроса парней, грабивших мужчин с бейсбольными битами на Уралмаше.Видео: УМВД по Екатеринбургу

На видео, предоставленным пресс-группой УМВД по Екатеринбургу, один из 20-летних обвиняемых рассказывает, как именно грабители заманивали своих жертв.

- Списывались под предлогом приехать на пару часов позаниматься сексом к девочке легкого поведения. Сделали девушке фейковый аккаунт, затем разместили пост в социальных сетях. На него начали писать, - рассказывает один из задержанных парней.

Единственная девушка в банде на кадрах допроса рассказывает, что переписку с пострадавшими вела именно она.

Другой парень на видео говорит, что раньше занимался кикбоксингом.

Все задержанные в ходе допроса извинились перед пострадавшими мужчинами.

Сейчас силовики предъявили молодым людям обвинение по статье грабеж с применением насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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