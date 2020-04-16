На Уралмаше полицейский прикинулся влюбленным, чтобы поймать банду парней с битами

В Екатеринбурге полиция задержала пятерых молодых парней и девушку, которые силой отбирали у мужчин деньги и ценности. Оказалось, что молодая девушка через соцсети заманивала ничего не подозревающих мужчин на свидание к подъезду своего дома. Но вместо красавицы у подъезда потерпевших встречали пятеро молодчиков с бейсбольными битами.

- 13 апреля поздней ночью в дежурную часть отдела полиции № 14 и № 15 с разницей в несколько часов поступили два аналогичных сообщения о грабежах на улице Индустрии и Старых Большевиков. В обоих случаях группа неизвестных под угрозой применения насилия отобрала у мужчин сотовые телефоны, деньги, банковские карты. Ущерб составил 14.000 и 104.000 рублей, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На места преступлений выезжали следственно-оперативные группы с экспертами-криминалисты и кинологами.

Девушка знакомилась с мужчинами с фейкового аккаунта. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В итоге силовики смогли восстановить картину случившегося: оба пострадавших мужчины - 25 и 26 лет в соцсети знакомились с одной и той же девушкой. После непродолжительной переписки симпатичная незнакомка приглашала своих новых знакомых на свидание – рядом со своим домом. Затем появлялось пятеро парней и, угрожая битами, грабили пострадавших.

Силовикам в ходе оперативной работы удалось установить личность незнакомки.

Судя по надписи на обуви, один из обвиняемых - любитель русского рэпа. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- На следующую встречу под видом очередного влюбленного пришел оперативник уголовного розыска вместе со своими коллегами. Подозреваемые оказали сопротивление полицейским, в связи с чем в отношении них была применена физическая сила и специальные средства, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В итоге оперативникам удалось задержать шестерых участников преступной цепочки. Все шестеро екатеринбуржцев до этого не были судимы. Парням от 16 до 20 лет, а девушке – 17.

- Во время допроса участники преступлений рассказали, что стали совершать нападения с целью наживы, так как их 20-летнему товарищу необходимо было вернуть долг. Должник не придумал ничего, кроме как попросить свою подругу «разводить» мужчин. Судя по изъятой полицией переписке в социальных сетях, в планы группы входило совершить нападения в отношении 82 мужчин, - уточнили в полиции.

Сейчас силовики проверяют молодых людей на возможную причастность к другим преступлениям на территории города и области. Следователи СК уже предъявили четверым молодым людям обвинение в грабеже с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

- В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, - уточнили в СК.