Рассказывала, что местный житель заражен: полиция задержала уралочку за фейк о коронавирусе

7 Апр 2020 2020-04-07T16:57:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция задержала жительницу Асбеста за фейк о коронавирусе. Женщина писала в социальных сетях, что один из местных жителей заражен коронавирусом. Полиция, прочитав обвинения уралочки в адрес мужчины, устроила проверку. Оказалось, что житель Асбеста, на которого наговаривали в интернете, абсолютно здоров. Женщину, распространявшую дезинформацию, быстро нашли. Ей оказалась местная 52-летняя жительница.

- Дама не ожидала, что так быстро на ее след выйдут стражи порядка. Мотивы ее поступка выясняются, - начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Создательницу фейка привлекли к административной ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ - злоупотребление свободой массовой информации.

Материал из отдела полиции передан в суд. Женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Напомним, что это не первый случай, когда уральцев наказывают за распространение фейков о коронавирусной инфекции. Ранее полиция задержала мужчину, который писал в соцсетях о том, что власти скрывают реальное число погибших от вируса и женщину, распространявшую информацию о закрытии границ в Екатеринбурге. Их также оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU