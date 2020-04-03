На Урале слесарь запугивал свердловчан фейками о коронавирусе

Мужчина из Екатеринбурга попался на фейковых новостях о коронавирусе. 40-летний уралец писал в «Вконтакте», что знает достоверную информацию о погибших от вируса и то, как местные власти ее скрывают. За свой вымысел ему пришлось ответить перед законом.

- Задержанный гражданин работает слесарем на шиномонтаже в Екатеринбурге. Он не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял свои недостоверные ужастики. Их смысл сводился к тому, что в Свердловской области якобы от страшного вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз. Когда сыщики за ним пришли по месту жительства, молодой человек вел себя спокойно, агрессию не проявлял, достаточно быстро сознался, - рассказал полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД по Свердловской области.

Оказалось, что мужчина уроженец Кургана и ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В полицейском участке распространитель фейков извинился на камеру перед уральцами и попросил доверять новостям только из официальных источников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770670" frameborder="0"></iframe> Екатеринбургский слесарь извинился за распространение фейков о коронавирусе.Видео: ГУ МВД по Свердловской области

Сегодня, 3 апреля состоялся суд, где слесаря осудили и назначили штраф.

- Шутки-страшилки дорого обошлись их автору. В доход государства ему придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа», - резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, это не первый случай, когда уральцев штрафуют за фейковые новости о коронавирусе. Так поплатилась жительница Екатеринбурга, которая рассказывала в соцсетях о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки.

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