Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля

3 Апр 2020 2020-04-04T01:31:23+03:00

Основная нагрузка в эти дни легла на медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, что произошло за день в Екатеринбурге по ситуации с COVID-19

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По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки диагноз подтвердился у одного человека. 13 заболевших ранее COVID-19, полностью выздоровели и вернулись домой. Также за сутки уральскими медиками проведено 1514 исследований, обследовано 1475 человек.

Также по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в регионе режим самоизоляции продлен до 20 апреля. Жителям Среднего Урала рекомендовано не выходить без лишней надобности из дома.

Ситуация с COVID-19 в Свердловской области на 3 апреля: первые выздоровевшие, прогнозы, возможный запрет алкоголя и свадьбы онлайн 00:00 00:00

В понедельник, 6 апреля, у школьников и студентов начинаются занятия, правда, в дистанционной форме. Получать новые знания учащиеся будут через интернет, выполняя задания. Для этого в школы региона провели скоростной интернет и закупили компьютеры.

Школьникам, у которых до настоящего времени не было техники для получения знаний в электронном виде, выдадут планшеты.

В пятницу стало известно, что в Свердловскую область поступила крупная партия средств защиты от инфекционных заболеваний. Специальный борт с грузом прилетел в аэропорт Кольцово накануне. В больницы Екатеринбурга и Свердловской области передадут 1 769 000 одноразовых медицинских масок, а также 4 182 защитных костюма, 22 тысячи перчаток и 200 медицинских халатов. Все это куплено на средства из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU