Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля
По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки диагноз подтвердился у одного человека. 13 заболевших ранее COVID-19, полностью выздоровели и вернулись домой. Также за сутки уральскими медиками проведено 1514 исследований, обследовано 1475 человек.
Также по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в регионе режим самоизоляции продлен до 20 апреля. Жителям Среднего Урала рекомендовано не выходить без лишней надобности из дома.
Ситуация с COVID-19 в Свердловской области на 3 апреля: первые выздоровевшие, прогнозы, возможный запрет алкоголя и свадьбы онлайн
В понедельник, 6 апреля, у школьников и студентов начинаются занятия, правда, в дистанционной форме. Получать новые знания учащиеся будут через интернет, выполняя задания. Для этого в школы региона провели скоростной интернет и закупили компьютеры.
Школьникам, у которых до настоящего времени не было техники для получения знаний в электронном виде, выдадут планшеты.
В пятницу стало известно, что в Свердловскую область поступила крупная партия средств защиты от инфекционных заболеваний. Специальный борт с грузом прилетел в аэропорт Кольцово накануне. В больницы Екатеринбурга и Свердловской области передадут 1 769 000 одноразовых медицинских масок, а также 4 182 защитных костюма, 22 тысячи перчаток и 200 медицинских халатов. Все это куплено на средства из регионального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU