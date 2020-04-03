2020-04-03T17:13:13+03:00
Общество

В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты

Маски, защитные костюмы и перчатки привезли для медиков
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты. Их доставили накануне специальным бортом в аэропорт Кольцово. Маски, защитные костюмы и перчатки привезли для медиков. Всего в больницы Урала поступило 1 миллион 769 тысяч одноразовых масок, 4 тысячи 182 защитных костюма, 22 тысячи перчаток и 200 медицинских халатов. Деньги на них выделили из регионального бюджета.

Кроме того, в Свердловской области сейчас производят различные средства индивидуальной защиты, которыми, помимо медучреждений, обеспечиваются другие объекты.

- Это, прежде всего, работающие торговые сети, подразделения правоохранительных органов, а также предприятия, которые не остановили производство. Ежедневно в регионе 41 предприятие выпускает около 70 тысяч многоразовых тканевых, свыше 20 тысяч марлевых и 45 тысяч одноразовых медицинских масок, - рассказали в департаменте информационной политики.

Как ранее рассказал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вскоре маски должны появиться в свободной продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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