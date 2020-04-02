2020-04-02T16:55:21+03:00
Общество

Работа такси в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции: что изменилось

Из-за того, что люди вынуждены сидеть дома, спрос на доставку существенно возрос
Евгений Стоянов
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Сохранить число пассажиров на прежнем уровне не помогло даже снижение тарифов, на которое пошли некоторые фирмыСохранить число пассажиров на прежнем уровне не помогло даже снижение тарифов, на которое пошли некоторые фирмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и области с понедельника, 30 марта, ввели режим самоизоляции. Губернатор Евгений Куйвашев призвал уральцев без крайней нужды не покидать дома. Из-за этого рынок услуг по предоставлению такси испытал сильный удар. Мы спросили у трех крупных агрегаторов, как изменилась работа такси в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции..

Все они рассказали, что спрос на такси заметно упал, зато увеличилось количество людей, заказывающих еду и лекарства с доставкой на дом.

- На прошлой неделе из-за ситуации с коронавирусом произошло снижение спроса на такси. В Екатеринбурге в выходные дни оно составило 40%, а в будни – 30%. Это связано с уменьшением активности людей из-за введенного карантина, - рассказали «КП» в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

В службе заказа такси «Три десятки» нам рассказали, что из-за уменьшения количества пассажиров транспортная компания даже уменьшила тарифы – примерно на 10%. Но из-за режима самоизоляции количество клиентов все равно упало.

В пресс-службе Яндекса «КП» также подтвердили, что спрос на такси у них сильно упал, зато число клиентов, пользующихся сервисом по доставке еды, в период самоизоляции стало сопоставимо с показателями в праздничные дни.

Напомним, что согласно указу губернатора, в период самоизоляции не допускается одновременное нахождение в салоне легкового автомобиля более двух человек. Исключение составляют члены одной семьи и близкие родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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