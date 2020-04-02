Работа такси в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции: что изменилось

2 Апр 2020 2020-04-02T16:55:21+03:00

Сохранить число пассажиров на прежнем уровне не помогло даже снижение тарифов, на которое пошли некоторые фирмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за того, что люди вынуждены сидеть дома, спрос на доставку существенно возрос

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В Екатеринбурге и области с понедельника, 30 марта, ввели режим самоизоляции. Губернатор Евгений Куйвашев призвал уральцев без крайней нужды не покидать дома. Из-за этого рынок услуг по предоставлению такси испытал сильный удар. Мы спросили у трех крупных агрегаторов, как изменилась работа такси в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции..

Все они рассказали, что спрос на такси заметно упал, зато увеличилось количество людей, заказывающих еду и лекарства с доставкой на дом.

- На прошлой неделе из-за ситуации с коронавирусом произошло снижение спроса на такси. В Екатеринбурге в выходные дни оно составило 40%, а в будни – 30%. Это связано с уменьшением активности людей из-за введенного карантина, - рассказали «КП» в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

В службе заказа такси «Три десятки» нам рассказали, что из-за уменьшения количества пассажиров транспортная компания даже уменьшила тарифы – примерно на 10%. Но из-за режима самоизоляции количество клиентов все равно упало.

В пресс-службе Яндекса «КП» также подтвердили, что спрос на такси у них сильно упал, зато число клиентов, пользующихся сервисом по доставке еды, в период самоизоляции стало сопоставимо с показателями в праздничные дни.

Напомним, что согласно указу губернатора, в период самоизоляции не допускается одновременное нахождение в салоне легкового автомобиля более двух человек. Исключение составляют члены одной семьи и близкие родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU