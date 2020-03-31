Передвижение по Екатеринбургу на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
30 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о переводе Екатеринбурга и региона в режим самоизоляции. Он начал действовать с момента подписания – то есть, с 30 марта 2020 года.
Согласно тексту документа, просто так покидать дом нельзя. Не важно, собираетесь ли вы идти пешком или планируете ехать на машине. Рассказываем, кому в период самоизоляции разрешены поездки на машине по Екатеринбургу и куда.
Итак, на автомобиле вы можете ездить если вам или кому-то из близких нужна экстренная медицинская помощь. Также поездка на авто разрешена если на машине необходимо доехать до ближайшей аптеки или продуктового магазина. Передвижения на авто разрешены и для поездки на работу (напомним, что в период нерабочей недели в Свердловской области продолжают работать больше 160 предприятий).
Во всех остальных случаях, установленных Евгением Куйвашевым, в качестве причин выхода из дома, использование автомобиля не представляется необходимым.
Напоминаем, что не допускается одновременное нахождение в салоне легкового автомобиля более двух человек. Исключение составляют члены одной семьи и близкие родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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