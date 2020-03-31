Передвижение по Екатеринбургу на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

31 Март 2020 2020-03-31T10:43:59+03:00

Передвигаться на авто можно только в нескольких случаях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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30 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о переводе Екатеринбурга и региона в режим самоизоляции. Он начал действовать с момента подписания – то есть, с 30 марта 2020 года.

Согласно тексту документа, просто так покидать дом нельзя. Не важно, собираетесь ли вы идти пешком или планируете ехать на машине. Рассказываем, кому в период самоизоляции разрешены поездки на машине по Екатеринбургу и куда.

Итак, на автомобиле вы можете ездить если вам или кому-то из близких нужна экстренная медицинская помощь. Также поездка на авто разрешена если на машине необходимо доехать до ближайшей аптеки или продуктового магазина. Передвижения на авто разрешены и для поездки на работу (напомним, что в период нерабочей недели в Свердловской области продолжают работать больше 160 предприятий).

Во всех остальных случаях, установленных Евгением Куйвашевым, в качестве причин выхода из дома, использование автомобиля не представляется необходимым.

Напоминаем, что не допускается одновременное нахождение в салоне легкового автомобиля более двух человек. Исключение составляют члены одной семьи и близкие родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU