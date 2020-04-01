2020-04-01T11:37:48+03:00
Общество

В Свердловской области не нашли новых заболевших коронавирусом

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 33 случая заражения
Мария Трапезникова
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В Свердловской области не нашли новых заболевших коронавирусомВ Свердловской области не нашли новых заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хорошие новости для Свердловской области: за минувшие сутки медики не нашли новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Вместе с тем, на сегодняшний день в области официально зарегистрировано 33 случая заражения. Состояние троих оценивается как тяжелое, пятерых - средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Семь человек уже полностью вылечились и отправились по домам.

Напомним, что в Свердловской области введен режим самоизоляции. Это значит, что теперь выходить из дома можно только в редких случаях: чтобы выкинуть мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина, чтобы выгулять собаку у дома (не дальше 100 метров), и, если это необходимо, отправиться на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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