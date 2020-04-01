Режим полной самоизоляции в Екатеринбурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

В Свердловской области начинается второй день в режиме самоизоляции. Как и вчера, выходить из дома можно только, чтобы выкинуть мусор, сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку рядом с домом или съездить на работу, если без этого никак. А еще теперь нельзя подходить к другим людям ближе, чем на 1.5 метра.

В первый день самоизоляции у свердловчан возникло множество вопросов о том, что можно делать, а что нельзя. На них постарался ответить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В частности, он пояснил, например, что занятия спортом на улице и пробежки сейчас не рекомендуются. Также глава региона отметил, что ездить на садовые участки можно, но при соблюдении мер безопасности.

Со спортивными пробежками надо временно завязать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем временем банки решили, что в режиме самоизоляции они будут работать как и раньше. Но при этом их представители попросили клиентов как можно меньше посещать отделения и обращаться только по тем вопросам, которые нельзя решить в онлайн-режиме. Банкоматы выдают наличные, как и прежде.

Уральские знаменитости решили подать пример землякам, как нужно самоизолироваться. Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнеева разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram, выложив фото в постели.

- Из плюсов: можно не краситься, работать в пижаме, собираюсь купить курсы английского, сделать глобальную уборку и начать читать кучу книжек, которые скачала сто лет назад, - написала актриса. - Ну и конечно же просмотр любимых сериалов и фильмов. Из минусов: кухня с едой за стенкой.

А гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов рассказал, что его дети во время вынужденных «каникул» смотрят телевизор, а кошка сладко спит на диване, свернувшись клубочком.

Выходить из дома нужно только в случае необходимости. Если понадобилось купить лекарства в аптеке, например.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С призывом к уральцам «Оставайтесь дома» обратились и сотрудники полиции. УМВД Екатеринбурга разместило в официальном аккаунте Instagram фотографии трех сотрудников полиции в метро со служебной собакой и с плакатами, призывающими горожан соблюдать режим самоизоляции.

Несмотря на рекомендации, во вторник жители Свердловской области продолжали выходить на улицу без особой необходимости. В связи с этим вице-губернатор Павел Креков сказал, что любителям вечеринок и занятий спортом на свежем воздухе придется подождать, пока не отменят режим самоизоляции. Он также добавил, что в ближайшие дни станет понятно, продолжатся ли внеплановые выходные в стране.

К слову, если вы гуляете с собакой, то при режиме самоизоляции вы можете отходить от дома не дальше чем на 100 метров. Чтобы людям было легче понять, где именно заканчиваются их 100 метров, программисты сделали в Интернете карту, которая наглядно показывает окружность вокруг вашего дома. Работает карта для всех городов, поскольку базируется на сервисе «Яндекс.Карты».