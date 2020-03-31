Можно ли ездить на работу в Екатеринбурге в период самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T13:49:19+03:00

По состоянию на 31 марта 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 33 случая коронавируса

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В Свердловской области и Екатеринбурге введен режим самоизоляции. Что же это означает? Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, покидать жилье стоит лишь некоторых случаях:

- выбросить мусор;

- погулять с домашним питомцем (разрешено в радиусе 100 метрах от дома);

- в ближайший магазин за едой и лекарствами;

- за неотложной медицинской помощью;

- на работу (если ваше предприятие продолжает работу в нерабочую неделю, то попросите у начальства соответствующую справку);

Иные меры предосторожности:

- в легковом автомобиле может находиться не более двух человек (за исключением членов семьи и (или) близких родственников;

- в помещениях вводится ограничение по числу посетителей;

- все муниципальные услуги оказываются только по предварительной записи или в электронном виде.

Многих сейчас интересует, можно ли ездить на работу в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции. Ответ прост – можно. Как на личном, так и на общественном транспорте.

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек. В Свердловской области число зараженных достигло 33 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU