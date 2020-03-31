Можно ли ездить на работу в Екатеринбурге в период самоизоляции
В Свердловской области и Екатеринбурге введен режим самоизоляции. Что же это означает? Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, покидать жилье стоит лишь некоторых случаях:
- выбросить мусор;
- погулять с домашним питомцем (разрешено в радиусе 100 метрах от дома);
- в ближайший магазин за едой и лекарствами;
- за неотложной медицинской помощью;
- на работу (если ваше предприятие продолжает работу в нерабочую неделю, то попросите у начальства соответствующую справку);
Иные меры предосторожности:
- в легковом автомобиле может находиться не более двух человек (за исключением членов семьи и (или) близких родственников;
- в помещениях вводится ограничение по числу посетителей;
- все муниципальные услуги оказываются только по предварительной записи или в электронном виде.
Многих сейчас интересует, можно ли ездить на работу в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции. Ответ прост – можно. Как на личном, так и на общественном транспорте.
ОФИЦИАЛЬНО
На сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек. В Свердловской области число зараженных достигло 33 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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