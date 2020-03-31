2020-03-31T10:21:18+03:00
Общество

Свердловские почтовики снизили цену на доставку посылок до двери

Курьеры могут принесли мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограмма
Мария Трапезникова
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Курьеры могут принесли мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограммаКурьеры могут принесли мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограммаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский филиал «Почты России» решил снизить стоимость доставки посылок прямо до двери до 100 рублей. Все это делается в связи со вспышкой коронавируса в регионе. Почтальоны могут принесли до дома мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами.

- До введения новых правил курьеры доставляли только экспресс-почту и коммерческие посылки, а почтальон мог принести на дом только международные мелкие пакеты, - уточнили в пресс-службе региональной «Почты России».

Оформить доставку можно либо в мобильном приложении, либо на сайте компании. Доставку отправлений весом до двух килограммов можно заказать по телефону контактного центра: 8 (800) 100-00-00.

Мы, кстати, ранее рассказывали, как будут работать отделения почты в период нерабочей недели в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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