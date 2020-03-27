Председатель Гордумы Екатеринбурга назвал способ установить причину смертельного пожара в жилом доме
Председатель Городской Думы Екатеринбурга Игорь Володин признал, что в городе - сложная ситуация с частыми пожарами в старых многоквартирных домах. Это касается возгораний на Эльмаше, а также вчерашнего ЧП с пожаром в двухэтажном бараке по улице Омской.
Для оперативного расследования трагедии, унесшей семь жизней, по словам Володина, нужно объединить усилия силовиков с помощью создания следственно-оперативной группы руководителям регионального Следственного комитета, ГУ МВД по Свердловской области, прокурору города Екатеринбурга, УМВД уральской столицы. Руководитель Гордумы направил обращение руководителям региональных силовых структур.
Дом не подлежит восстановлению. Фото: читатель "КП"
Игорь Володин направил официальные письма к руководителям структур.
– В моей практике был опыт создания такой группы, и в результате были раскрыты абсолютно все уголовные дела, которыми они занимались, - рассказывает спикер Гордумы.
Напомним, что очередной пожар в полиции с уверенностью на 80% называют поджогом. Рядом с этим домом сейчас возводится жилой комплекс.
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ИСТОЧНИК KP.RU