Председатель Гордумы Екатеринбурга назвал способ установить причину смертельного пожара в жилом доме

27 Март 2020 2020-03-27T11:56:47+03:00

Для этого нужно объединить усилия силовиков

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Председатель Городской Думы Екатеринбурга Игорь Володин признал, что в городе - сложная ситуация с частыми пожарами в старых многоквартирных домах. Это касается возгораний на Эльмаше, а также вчерашнего ЧП с пожаром в двухэтажном бараке по улице Омской.

Для оперативного расследования трагедии, унесшей семь жизней, по словам Володина, нужно объединить усилия силовиков с помощью создания следственно-оперативной группы руководителям регионального Следственного комитета, ГУ МВД по Свердловской области, прокурору города Екатеринбурга, УМВД уральской столицы. Руководитель Гордумы направил обращение руководителям региональных силовых структур.

Дом не подлежит восстановлению. Фото: читатель "КП"

Игорь Володин направил официальные письма к руководителям структур.

– В моей практике был опыт создания такой группы, и в результате были раскрыты абсолютно все уголовные дела, которыми они занимались, - рассказывает спикер Гордумы.

Напомним, что очередной пожар в полиции с уверенностью на 80% называют поджогом. Рядом с этим домом сейчас возводится жилой комплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU