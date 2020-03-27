2020-03-27T08:41:56+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда 133 россиянина

У авиакомпании остался еще один чартерный рейс в Ереван
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда 133 россиян«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда 133 россиянФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжают осуществлять чартерные рейсы за границу, чтобы эвакуировать россиян. Накануне, 27 марта, домой из Таиланда вернулись 133 россиянина.

- Выполнение специальных вывозных рейсов продолжается. 1 апреля будет выполнен рейс МоскваЕреван – Москва, - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Только за прошлую неделю «Уральские авиалинии» вернули домой больше 10 тысяч человек. Вместе с тем, Правительство РФ поручило закрыть границы, поэтому большинство зарубежных рейсов у авиакомпании отменились. Теперь перевозчик расширяет перелеты внутри страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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