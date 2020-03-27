27 Март 2020 2020-03-27T07:09:28+03:00

«Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Калининград в четыре раза чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество полетов внутри страны. Теперь из Екатеринбурга в Калининград можно будет улететь в четыре раза чаще – в летнем сезоне количество рейсов достигнет четырех раз в неделю.

- С 19 апреля прямые рейсы в столицу янтарного края будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Билеты от 8 300 рублей в одну сторону, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Дела у «Уральских авиалиний» обстоят не очень хорошо из-за пандемии коронавируса в мире. Напомним, Правительство РФ поручило закрыть все границы с другими странами, поэтому большое количество зарубежных рейсов авиакомпании пришлось отменить до летнее-осеннего периода. Именно из-за этого «Уральские авиалинии» отказались от предоставления бортового питания на многих внутренних рейсах для класса «Эконом».

Однако, вместе с тем, перевозчик должен выполнить еще два чартерных рейса за границу, чтобы вернуть в страну тысячи россиян. За прошлую неделю из-за границы «Уральские авиалинии» вывезли больше 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU