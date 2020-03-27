2020-03-27T07:09:28+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Калининград в четыре раза чаще

Полеты назначены на понедельник, среду, пятницу и воскресенье
Мария Трапезникова
Поделиться:
«Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Калининград в четыре раза чаще«Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Калининград в четыре раза чащеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество полетов внутри страны. Теперь из Екатеринбурга в Калининград можно будет улететь в четыре раза чаще – в летнем сезоне количество рейсов достигнет четырех раз в неделю.

- С 19 апреля прямые рейсы в столицу янтарного края будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Билеты от 8 300 рублей в одну сторону, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Дела у «Уральских авиалиний» обстоят не очень хорошо из-за пандемии коронавируса в мире. Напомним, Правительство РФ поручило закрыть все границы с другими странами, поэтому большое количество зарубежных рейсов авиакомпании пришлось отменить до летнее-осеннего периода. Именно из-за этого «Уральские авиалинии» отказались от предоставления бортового питания на многих внутренних рейсах для класса «Эконом».

Однако, вместе с тем, перевозчик должен выполнить еще два чартерных рейса за границу, чтобы вернуть в страну тысячи россиян. За прошлую неделю из-за границы «Уральские авиалинии» вывезли больше 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорельцы из Екатеринбурга, чей дом сгорел минувшей ночью, получат новое жилье
«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда 133 россиянина
На Урале закрыли восточное кафе из-за антисанитарии
Представлялся разными именами: в Екатеринбурге под суд отправили мошенника, обокравшего 168 человек на пять миллионов
«Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Калининград в четыре раза чаще
В центре Екатеринбурга на несколько часов перекроют движение трамваев
Хит уральского музыканта зазвучит в «Солдатках»
В Екатеринбурге на Уктусской неизвестный в маске попытался ограбить банк
На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будут работать магазины и кафе с 28 марта по 5 апреля 2020 года
«Выходные дни - это не каникулы»: Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю в кругу семьи
«Все хотят обниматься»: лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
Опрос от «Комсомолки»: как в России проходит дистанционное обучение в школах?
Бросала гранаты и водила танк: содержанка из Екатеринбурга ради славы ушла в армию
В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: с понедельника закроют детские сады