26 Март 2020 2020-03-26T13:20:17+03:00

За неделю «Уральские авиалинии» вернули домой больше 10 тысяч россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В авиакомпании кратко рассказали про статистику: так, за неделю, с 16 по 25 марта, в Россию удалось вернуть больше 10 тысяч российских граждан из зарубежных стран. Было выполнено 60 чартерных рейсов.

- Наибольшее количество пассажиров авиакомпания доставила из Праги, Антальи, Дубая и Ларнаки. Также вывезены пассажиры из Будапешта, Лондона, Тель-Авива, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». Выполнение специальных рейсов продолжается.

Еще несколько чартерных рейсов запланировано на 26, 27 марта и 1 апреля. Напомним, что не так давно Россия закрыла авиаграницы со всеми странами. Теперь вылетать позволено только чартерным рейсам, чтобы возвращать туристов обратно домой.

ИСТОЧНИК KP.RU