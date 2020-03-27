Хит уральского музыканта зазвучит в «Солдатках»

27 Март 2020 2020-03-27T06:10:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Нашумевший хит «Любимка» в исполнении уральского музыканта Niletto стал основной музыкальной темой для нового сериала «Солдатки» на ТНТ. Это первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии.

«Любимка» также стала темой промо-ролика к сериалу. В нем участницы шоу под слова «время пострелять» и вправду учатся стрелять из боевых автоматов, кидать гранаты и чистить оружие.

- Песня, думаю, идеально подходит для этого видео-ролика и этого шоу. Забавно. Очень надеюсь, что, все-таки, главным оружием для каждой девушки останутся их чары, красота и обаяние, - отметил сам Niletto.

Напомним, музыкант принимал участие в первых двух сезонах шоу «Песни» на ТНТ, и именно с «Любимкой» он прошел отбор во второй сезон проекта. Кроме того, вместе с ведущим Иваном Ургантом музыкант записал очень трогательное поздравление для всех дам на 8 Марта, изменив слова своего хита.

Кстати, Niletto – не единственный уралец, который попал в сериал. В нем также снимется жительница Екатеринбурга Клавдия Безверхова, она стала одной из 12 участниц.

ИСТОЧНИК KP.RU