Хит уральского музыканта зазвучит в «Солдатках»
Нашумевший хит «Любимка» в исполнении уральского музыканта Niletto стал основной музыкальной темой для нового сериала «Солдатки» на ТНТ. Это первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии.
«Любимка» также стала темой промо-ролика к сериалу. В нем участницы шоу под слова «время пострелять» и вправду учатся стрелять из боевых автоматов, кидать гранаты и чистить оружие.
- Песня, думаю, идеально подходит для этого видео-ролика и этого шоу. Забавно. Очень надеюсь, что, все-таки, главным оружием для каждой девушки останутся их чары, красота и обаяние, - отметил сам Niletto.
Напомним, музыкант принимал участие в первых двух сезонах шоу «Песни» на ТНТ, и именно с «Любимкой» он прошел отбор во второй сезон проекта. Кроме того, вместе с ведущим Иваном Ургантом музыкант записал очень трогательное поздравление для всех дам на 8 Марта, изменив слова своего хита.
Кстати, Niletto – не единственный уралец, который попал в сериал. В нем также снимется жительница Екатеринбурга Клавдия Безверхова, она стала одной из 12 участниц.
ИСТОЧНИК KP.RU