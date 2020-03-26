Бросала гранаты и водила танк: содержанка из Екатеринбурга ради славы ушла в армию

26 Март 2020 2020-03-26T16:40:30+03:00

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Жительница Екатеринбурга стала одной из 12 участниц нового реалити шоу на ТНТ. 29 марта покажут проект «Солдатки», где хрупкие девушки пробуют реальную службу в армию. Участниц обучат работать со стрелковым оружием, гранатометами, управлять БТР и метать боевые гранаты. Главный приз— ценная брошь в форме звезды, которая достанется самой стойкой и конечно же слава.

Клавдия Безверхова из Екатеринбурга не скрывает, что пошла в «Солдатки» ради пиара. Уже несколько лет она участвует в различных телепроектах: «Давай поженимся», «Дом 2». В с столице Урала девушка окончила школу и начинала учиться в автомобильно-дорожном колледже, но быстро его бросила, уехала в Москву. Клавдия никогда не работала, стараясь жить за счет мужчин. Мечтает стать звездой, рассказывают в пиар-службе ТНТ.

Помимо Клавдии Безверховой в проекте появится еще один уралец. Это исполнитель Данил Прытков, известный как NILETTO. Его хит «Любимка» стал главной песней проморолика.

ИСТОЧНИК KP.RU