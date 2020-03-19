2020-03-19T14:51:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге все-таки отменили концерт Sabaton после жалобы властей в прокуратуру

В Teleclub пришло также предписание от главного государственного врача Екатеринбурга о запрете мероприятия
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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Фото: официальный сайт группыФото: официальный сайт группы
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В Екатеринбурге все-таки не состоится концерт шведской металл-группы Sabaton. Музыканты должны были выступить сегодня вечером в Teleclub. Организаторы собирались более тщательно продезинфицировать площадку, а на входе для всех посетителей выставить антисептики для рук. Но даже такие меры предосторожности нарушали указ, который накануне подписал губернатор Куйвашев: теперь нельзя собираться больше 50 человек, чтобы не было риска заболеть коронавирусом.

О том, что концерт не состоится, сообщает сам Teleclub и официальная страница группы Sabaton во «ВКонтакте». Организаторы рассказали, что сегодня к ним пришло предписание от заместителя главного государственного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам о запрете мероприятия. А замгубернатора региона Павел Креков во время брифинга с журналистами отметил, что на Teleclub-нарушителя уже было написано заявление в прокуратуру, за неисполнение указа губернатора.

- Сегодняшний концерт в Екатеринбурге и остальная часть тура в России и Беларуси не могут продолжаться из-за коронавируса, - сообщают сами музыканты. - Мы вернемся домой и попытаемся найти варианты для завершения этого тура немного позже, когда ситуация стабилизируется. Это было потрясающе отыграть такие концерты в России и мы не можем дождаться нашего возвращения.

В Teleclub просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не сдавать билеты, поскольку в ближайшее время будет объявлена новая дата концерта, а все приобретенные билеты будут действительны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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