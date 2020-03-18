2020-03-18T16:00:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Самого культурного чиновника мэрии Екатеринбурга отправили на карантин

Он летал в Европу
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Илья Марков проведет на карантине две недели. Фото: "КП"Илья Марков проведет на карантине две недели. Фото: "КП"
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Власти Свердловской области и Екатеринбурга продолжают принимать меры для борьбы с коронавирусом. Машины скорой помощи, на которых перевозят людей с подозрением на наличие вируса, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором, а самих пациентов помещают в боксы инфекционного отделения ГКБ №40.

Попал на карантин с подачи главы Екатеринбурга Александра Высокинского начальник управления культуры администрации города Илья Марков, который недавно летал в Европу. На карантине он проведет две недели.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, многие жители Екатеринбурга изъявили желание пройти обследование и сдать анализы на коронавирус. Однако для этого должны быть реальные основания – контакт с возможным носителем вируса, а также плохое самочувствие.

- Многие хотят обследовать. Если человек обоснует, что контактировал, такая возможность появится, - резюмировал Козловских.

Сейчас за сутки в Екатеринбурге Роспотребнадзор делает 300 исследований. Однако вскоре в городе откроют еще три новых лаборатории, тогда количество исследований вырастет до 800.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, в Екатеринбурге активизировались мошенники, которые предлагают горожанам пройти обследование, однако оно не будет иметь юридической силы. Пользоваться услугами этих людей нельзя.

Также предполагается, что смены в летних лагерях в 2020 году не будут превышать 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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