Самого культурного чиновника мэрии Екатеринбурга отправили на карантин

18 Март 2020 2020-03-18T16:00:18+03:00

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Власти Свердловской области и Екатеринбурга продолжают принимать меры для борьбы с коронавирусом. Машины скорой помощи, на которых перевозят людей с подозрением на наличие вируса, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором, а самих пациентов помещают в боксы инфекционного отделения ГКБ №40.

Попал на карантин с подачи главы Екатеринбурга Александра Высокинского начальник управления культуры администрации города Илья Марков, который недавно летал в Европу. На карантине он проведет две недели.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, многие жители Екатеринбурга изъявили желание пройти обследование и сдать анализы на коронавирус. Однако для этого должны быть реальные основания – контакт с возможным носителем вируса, а также плохое самочувствие.

- Многие хотят обследовать. Если человек обоснует, что контактировал, такая возможность появится, - резюмировал Козловских.

Сейчас за сутки в Екатеринбурге Роспотребнадзор делает 300 исследований. Однако вскоре в городе откроют еще три новых лаборатории, тогда количество исследований вырастет до 800.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, в Екатеринбурге активизировались мошенники, которые предлагают горожанам пройти обследование, однако оно не будет иметь юридической силы. Пользоваться услугами этих людей нельзя.

Также предполагается, что смены в летних лагерях в 2020 году не будут превышать 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU