Екатеринбург не станут изолировать из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T15:44:51+03:00

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Власти Свердловской области не рассматривают вариант закрытия Екатеринбурга на карантин в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

На данный момент ситуация на Среднем Урале под контролем. Школьники переведены на дистанционное обучение, каникулы продлятся до 12 апреля. Детские сады пока на карантин не закрывают, но, если будет хоть один случай с подозрением на коронавирус, связанный с дошкольным учреждением, то конкретный детсад закроют на карантин.

По словам Павла Крекова, информация о пяти заболевших на Урале не подтвердилась. Пока лаборатория в Новосибирске подтвердила только один случай. О нем стало известно 17 марта.

- Мы обсуждали ситуация с теневой торговлей медицинскими масками с УВД и УФАС. История с масками накручена, это одно из средств профилактики, рассчитанное на больного. Сегодня проблема с масками есть во всем мире. У нас два предприятия занимаются их выпуском, там люди работают в три смены, - рассказал Павел Креков.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, анализы отправляют в Новосибирск потому, что лаборатория в Екатеринбурге не может дать положительный диагноз.

- Она может только выявить подозрительные случаи. Такие анализы мы отправляем в Новосибирск на проверку, - говорит Козловских.

ИСТОЧНИК KP.RU