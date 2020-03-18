Концерт "Диско-90-х" в Екатеринбурге переносится на осень

18 Март 2020 2020-03-18T13:11:40+03:00

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В Екатеринбурге на осень перенесли еще один концерт. На этот раз - "Диско 90-х". Он должен был пройти в уральской столице 3 апреля в ДИВС "Уралочка".

- Вынуждены сообщить, что в связи с указом губернатора Свердловской области, концерт Диско 90-х будет перенесен на осень 2020 года, точная дата будет сообщена позднее.Все ранее купленные билеты — действительны! - предупреждают организаторы.

До этого перенесли на осень концерты Дельфина, Макса Фадеева, спектакль "Еврейское счастье". На карантин согласно приказу Минкульта РФ от 17 марта ушли Театр Музыкальной комедии, Театр драмы, Театр оперы и балета и другие государственные учреждения Свердловской области. Как работают театры можно почитать здесь.

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. В одном из пунктов прописано, что под запрет попадают массовые мероприятия численностью более 50 человек. Запрет пока действует месяц - с 18 марта по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU