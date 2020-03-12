2020-03-12T17:53:09+03:00
Общество

Стрелку, подозреваемому в убийстве восьмилетнего мальчика в Нижнем Тагиле, продлили арест

Ребенок умер в реанимации, не приходя в сознание
Алина СУРИНА
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Александр Борисов останется в СИЗО до четвертого августаАлександр Борисов останется в СИЗО до четвертого августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стрелку, подозреваемому в убийстве восьмилетнего мальчика в Нижнем Тагиле, продлили арест. Александра Борисова обвиняют по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 4 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Областного суда.

Егор Коркунов, в которого выстрелил Александр Борисов, умер в реанимации, не приходя в сознание в январе 2020 года. Ребенок пять месяцев провел в реанимации ДГКБ № 9 и перенес десять операций. Но, к сожалению, врачам так и не удалось извлечь пулю из головы мальчика.

Напомним, Трагедия произошла вечером 4 августа на территории коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке. Александр Борисов находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал пулей в голову мальчика из пневматического оружия, когда стрелял по банкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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