«Я плачу»: из-за эпидемии коронавируса, уральскую звезду «Холостяка» не пустили в Милан

9 Март 2020 2020-03-09T17:24:43+03:00

Полине Субботиной пришлось поменять свои планы и поехать в другой город. Фото: instagram.com/polinasubbotina

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Уральская звезда шоу «Холостяк» Полина Субботина не смогла попасть в итальянский Милан. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм. Причиной стала эпидемия коронавируса.

- В общем, чего и следовало ожидать - Милан закрыт. Я не могу попасть в город, - сообщает Полина Субботина. - Я плачу. Решила ехать в другой город.

Кстати, путешествовать Полина отправилась со своим котом. Добавим, что в конце февраля девушка уже сталкивалась со сложностями при передвижении по Европе. Так, она сообщала, что провела 10 часов на границе Швейцарии и Италии, так как движение было закрыто из-за вспышки коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU