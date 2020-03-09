«Я плачу»: из-за эпидемии коронавируса, уральскую звезду «Холостяка» не пустили в Милан
Уральская звезда шоу «Холостяк» Полина Субботина не смогла попасть в итальянский Милан. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм. Причиной стала эпидемия коронавируса.
- В общем, чего и следовало ожидать - Милан закрыт. Я не могу попасть в город, - сообщает Полина Субботина. - Я плачу. Решила ехать в другой город.
Кстати, путешествовать Полина отправилась со своим котом. Добавим, что в конце февраля девушка уже сталкивалась со сложностями при передвижении по Европе. Так, она сообщала, что провела 10 часов на границе Швейцарии и Италии, так как движение было закрыто из-за вспышки коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU