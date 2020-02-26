«Италия в панике»: звезда «Холостяка» застряла в Европе из-за вспышки коронавируса

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:49:21+03:00

Полина Субботина 10 часов провела на границе Швейцарии и Италии, откуда должна вылететь в Россию

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Звезда шоу «Холостяк» Полина Субботина провела 10 часов на границе Швейцарии и Италии, откуда должна вылететь в Россию. Причиной задержки стало закрытие границы из-за вспышки коронавируса.

- Театра и музеи закрыты! Железнодорожное сообщение остановлено. Все люди работают из дома, в некоторых магазинах закончились консервы и паста. Могу сказать, что Италия в панике, - написала в сторис Субботина.

Позже уральская модель сообщила, что все же сумела пересечь границу.

polinasubbotina Полина Субботина едва не застряла в Швейцарии из-за вспышки коронавируса

- Я добралась до аэропорта Милана, все нормально и спокойно, несмотря на карантин. Вылетаю в Москву, а потом в Екатеринбург, - рассказала Субботина поклонникам в инста-сторис.

Отметим, что другая модель из Свердловской области – Дарья Клюкина, которая также прославилась участием в шоу «Холостяк», сейчас отдыхает на горнолыжном курорте во Франции на горе Савойя.

ИСТОЧНИК KP.RU