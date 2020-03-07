«Я в шоке!»: паралимпийцу из Екатеринбурга бесплатно отремонтировали жилье, пока он был на соревнованиях

7 Март 2020 2020-03-07T17:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале этого года всю страну потрясла история паралимпийца из Екатеринбурга Михаила Асташова, который стал подрабатывать доставщиком еды, чтобы собрать деньги на соревнования.

Михаил живет в общежитии, но в его комнате не было ремонта уже много лет. Друзья спортсмена решили подготовить для него сюрприз и отремонтировали жилище, пока Асташов был в Австралии.

- Я в шоке! Приехал с соревнований в свою комнату, а тут такое!!! Чтобы вы понимали, я живу в общежитии, и в этой комнате ремонта не было много лет. Даже немного стыдно было приглашать сюда журналистов, - написал Михаил в своем Instagram.

astashov03 Я в шоке! Приехал с соревнований в свою комнату, а тут такое!

Ранее Михаил рассказывал, зачем устроился работать курьером еды.

- Благодарен им за то, что они приняли меня без лишних вопросов, - признается спортсмен. До этого я пытался устроиться на работу, но три или даже четыре раза получал отказ. Курьером я пошел работать, чтобы поднять самооценку, получить новый опыт. Это было не ради хайпа и заработка денег. Я не могу понять, почему это все вызвало такой ажиотаж. Не понимаю, почему за сутки я стал таким популярным. Я не готов к этому. Для меня важны тренировки. Я хочу попасть на Паралимпийские игры. И я благодарю всех неравнодушных и тех, кто меня поддерживает.

ИСТОЧНИК KP.RU